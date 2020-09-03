03.09.2020 - 17:44 |
Son dakika | Gençlerbirliği, Murat Yıldırım'ı resmen açıkladı!
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Murat Yıldırım'ı transfer ettiğini açıkladı.
İşte resmi siteden yapılan açıklama;
YENİ TRANSFERİMİZ MURAT YILDIRIM
Transfer çalışmalarını sürdüren takımımız kadrosuna Murat Yıldırım’ı kattı. Geçtiğimiz sezonu Yeni Malatyaspor’da geçiren orta saha oyuncusu kulübümüzle bir yıllık sözleşmeye imza attı.
Tecrübeli orta saha oyuncusu geçtiğimiz günlerde BTC Türk Yeni Malatyaspor ile yollarını ayırmıştı...