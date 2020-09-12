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12.09.2020 - 12:48 |

Son dakika | Gençlerbirliği'nde iki koronavirüs vakası!

Gençlerbirliği, bir futbolcusunun ve bir personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Son dakika | Gençlerbirliği'nde iki koronavirüs vakası!
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Süper Lig’in ilk haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Gençlerbirliği’nde 1 futbolcu ve 1 personelde korona virüs tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Süper Lig’in 1. haftasında Fraport-TAV Antalyaspor ile oynayacağımız müsabaka öncesinde TFF’nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, bir futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır.

Futbolcu ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır."

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