10.01.2021 - 07:00 |
Son dakika - Genoa'ya galibiyeti Miha Zajc'ın golü getirdi!
Fenerbahçe'den Genoa'ya kiralanan Miha Zajc Bologna karşısında ilk golünü attı. Genoa maçı 2-0 kazandı.
Serie A'nın 17. haftasında Genoa ile Bologna karşı karşıya geldi.
Genoa'da Bologna maçına ilk 11'de başlayan Zajc, 44. dakikada golünü atarak bu sezonki ilk gol katkısını gerçekleştirdi. 2-0 Genoa'nın üstünlüğü ile biten maçta Sloven oyuncu 90 dakika forma giydi.
Zajc çıktığı 12 karşılaşmanın 7'sinde ilk 11'de başlarken Bologna maçındaki golü dışında daha önce asist veya gol üretememişti.