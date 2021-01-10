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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Genoa'ya galibiyeti Miha Zajc'ın golü getirdi!
10.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Genoa'ya galibiyeti Miha Zajc'ın golü getirdi!

Fenerbahçe'den Genoa'ya kiralanan Miha Zajc Bologna karşısında ilk golünü attı. Genoa maçı 2-0 kazandı.

Son dakika - Genoa'ya galibiyeti Miha Zajc'ın golü getirdi!
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Serie A'nın 17. haftasında Genoa ile Bologna karşı karşıya geldi.

Genoa'da Bologna maçına ilk 11'de başlayan Zajc, 44. dakikada golünü atarak bu sezonki ilk gol katkısını gerçekleştirdi. 2-0 Genoa'nın üstünlüğü ile biten maçta Sloven oyuncu 90 dakika forma giydi.

Zajc çıktığı 12 karşılaşmanın 7'sinde ilk 11'de başlarken Bologna maçındaki golü dışında daha önce asist veya gol üretememişti.

Son dakika - Genoaya galibiyeti Miha Zajcın golü getirdi

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