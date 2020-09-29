29.09.2020 - 16:19 |
Son Dakika | Giulliano ayrılığı resmen açıkladı! Fenerbahçe...
Fenerbahçe'nin transfer döneminde takıma katmak istediği Giuliano, kulübü Al Nassr'dan ayrıldığını açıkladı.
5 Ekim'de kapanacak olan transfer sezonu öncesinde takıma takviye için çalışmalarını sürdüden Fenerbahçe'yi sevindiren gelişme yaşanıyor...
Sarı Lacivertlilerin takıma katmak istediği eski oyuncularından Guilliano, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kulübü Al Nassr'dan ayrıldığını duyurdu.
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