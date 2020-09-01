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HaberlerBasaksehir Haberleri Son dakika | Göksel Gümüşdağ: İrfan Can için Sevilla'dan teklif aldık
01.09.2020 - 12:46 |

Son dakika | Göksel Gümüşdağ: İrfan Can için Sevilla'dan teklif aldık

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci için Sevilla'nın teklif yaptığını açıkladı. Gümüşdağ, ismi Fenerbahçe ile anılan Edin Visca için Türkiye'den herhangi bir teklif almadıklarını söyledi.

Son dakika | Göksel Gümüşdağ: İrfan Can için Sevilla'dan teklif aldık
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Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Edin Visca ve İrfan Can Kahveci hakkında açıklamalarda bulundu.

beİN Sports'a konuşan Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe ile adı anılan Edin Visca için "Edin Visca için Türkiye'den gelen bir teklif yok." ifadelerini kullandı.

İrfan Can Kahveci ile ilgili de konuşan Göksel Gümüşdağ, "Sevilla'dan İrfan Can Kahveci ile ilgili teklif geldi. Onun dışında başka gelen bir teklif yok." diye konuştu.

Son dakika | Göksel Gümüşdağ: İrfan Can için Sevilladan teklif aldık

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