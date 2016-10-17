Son dakika golüne Hikmet Karaman'dan yorum

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasının kapanış maçında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor ’da Teknik Direktör Hikmet Karaman , milli maçtan önce oynadıkları lig maçında 90+2. dakikada golü yediklerini ve 1 puan kaybettiklerini bu maçta ise son dakikada attıkları golle 1 puan kazandıklarını söyledi.

“Önemli bir puan aldık”

Geçen hafta 90+2. dakikada golü yediklerini ve 1 puan kaybettiklerini ifade eden Teknik Direktör Hikmet Karaman, bugün de oyunun son bölümünde gol atarak 1 puan kazandıklarını belirtti. Maçın ilk yarısında oyuna daha çok ortak olduklarını söyleyen Karaman, “İlk yarıda rakip kalede tehlikeli ataklarımız vardı. İkinci yarıda ise Antalyaspor’un hücumda daha çok baskısını gördük. Ancak, nihayetinde bulduğumuz golle lig sıralamasında ve puantaj yönünde çok önemli puan aldık. Rizespor açısından teknik heyet olarak değerlendireceğimiz önemli bir konu da Kweuke, uzun bir sakatlıktan sonra bu maçta 90 dakika oynadı. Bu bir teknik adam olarak risk olabilir ama bir yerden de başlamalıydı. Oğulcan ise milli takımdan geldi ve 4 hafta oynayamayan bir oyuncu. Ayrıca Ahmet İlhan Özek şık bir gol attı. Ahmet İlhan ve Mehmet Akyüz’ü ben transfer ettim. Ahmet İlhan’dan çok şey bekledim. Bu gol umut ediyorum onun için başlangıç olur. İnşallah üçüncü bölgedeki hücum hattını daha geniş ve güçlü tutarak bundan sonraki maçlara bu oyun tarzı yayılacaktır” dedi.