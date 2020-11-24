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24.11.2020 - 11:10 |

Son dakika | Göztepe, Poko'nun sözleşmesini feshetti!

İzmir temsilcisi, Andre Poko'nun sözleşmesinin ağır şekilde ihlali neticesinde haklı nedenle mukavelesinin feshedildiğini açıkladı.

Son dakika | Göztepe, Poko'nun sözleşmesini feshetti!
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Göztepe'de şok ayrılık...

İzmir temsilcisi, Andre Poko'nun sözleşmesinin ağır şekilde ihlali neticesinde mukavelesinin haklı nedenle feshedildiğini duyurdu.

İşte Göztepe'nin yaptığı fesih açıklaması:

"Profesyonel futbolcumuz Andre Poko, kulübümüz ile yaptığı sözleşmenin imza tarihinden itibaren kamplara sürekli ve mazeretsiz olarak geç katılım sağlayarak birçok kez ciddi anlamda sözleşmesini ihlal etmiştir. Sezon başı kampına da 3 hafta geç gelmesinin ardından son olarak Gabon Milli Takımı'na davet edildiği için gittiği ülkesinden de geçerli bir mazeret sunmaksızın dönmemiştir.

Kamuoyunun ve camiamızın bilgisine sunarız."

Gabonlu futbolcunun 18 Kasım’da İzmir’de olması gerekirken, Poko'nun hiçbir şekilde mazeret sunmadığı, telefonlarına cevap vermediği ve takıma katılmadığı ortaya çıkmıştı.

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