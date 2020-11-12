12.11.2020 - 17:57 |
Son dakika - Göztepe'de 2 futbolcu 1 personelde koronavirüs tespit edildi!
Göztepe, iki futbolcusu ve bir teknik personelinde corona virüsü çıktığını açıkladı
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de, başkan Mehmet Sepil'in koronavirüse yakalanmasının ardından takımda 3 pozitif vaka daha ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılılara lige milli maçlar nedeniyle verilen arada yapılan testlerde 2 futbolcu, 1 teknik ekip personelinin PCR testi pozitif sonuçlandı. Test sonucu pozitif çıkan isimlerin izolasyona alınıp, tedavilerine başlandığı belirtildi.