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HaberlerGöztepe Haberleri Son dakika - Göztepe'de 2 futbolcu 1 personelde koronavirüs tespit edildi!
12.11.2020 - 17:57 |

Son dakika - Göztepe'de 2 futbolcu 1 personelde koronavirüs tespit edildi!

Göztepe, iki futbolcusu ve bir teknik personelinde corona virüsü çıktığını açıkladı

Son dakika - Göztepe'de 2 futbolcu 1 personelde koronavirüs tespit edildi!
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de, başkan Mehmet Sepil'in koronavirüse yakalanmasının ardından takımda 3 pozitif vaka daha ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılılara lige milli maçlar nedeniyle verilen arada yapılan testlerde 2 futbolcu, 1 teknik ekip personelinin PCR testi pozitif sonuçlandı. Test sonucu pozitif çıkan isimlerin izolasyona alınıp, tedavilerine başlandığı belirtildi.

Son dakika - Göztepede 2 futbolcu 1 personelde koronavirüs tespit edildi

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