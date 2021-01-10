Son dakika - Göztepe’de İlhan Palut istifa etti

SÜPER Lig’de Gürsel Aksel Stadı’nda Fraport-Tav Antalyaspor’a 1-0 yenilen Göztepe’de teknik direktör İlhan Palut dönemi resmen sona erdi.

Göztepe'nin yaptığı açıklama şöyle;

Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz İlhan Palut istifasını yönetim kurulumuza iletmiştir. Yapılan karşılıklı görüşmenin ardından hocamızın istifası kabul edilmiştir.

İlhan Palut ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda: - "Göztepe'deki görevimden ayrılmamın hem Göztepe hem de benim için daha doğru bir adım olacağı kararını verdim"

İlhan Palut'tan veda

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de istifası kabul edilen teknik direktör İlhan Palut, "Göztepe'deki görevimden ayrılmamın hem Göztepe hem de benim için daha doğru bir adım olacağı kararını verdim." ifadesini kullandı.

Palut, yaptığı yazılı açıklamada, 1 yılı aşkın bir süredir devam ettiği Göztepe Kulübündeki görevinden bugün itibarıyla ayrıldığını belirtti.

2020-2021 sezonuna Göztepe için bir değişim ve gençleştirme planı ile başladıklarını bildiren Palut, şunları kaydetti:

"Bu değişim sürecinde takımımız 11. haftaya kadar başarılı bir performans sergileyerek ligde 5. sırada yer buldu. Takip eden haftalarda maalesef bu performansımızı sürdüremedik ve kötü sonuçlarla karşılaştığımız bir periyot yaşadık. Söz konusu süreçten dolayı Göztepe'deki görevimden ayrılmamın hem Göztepe hem de benim için daha doğru bir adım olacağı kararını verdim. Bunu yönetim kuruluna ilettim ve yaptığımız görüşmede onlar da bu kararımı saygıyla karşıladılar. Bu güzel kulüpte çalıştığım sürece bana destek veren başta çok değerli başkanımız Mehmet Sepil'e, yönetim kuruluna, ekibime, futbolcu kardeşlerime, bizi her konuda destekleyen çalışma arkadaşlarıma ve Göztepe taraftarına çok teşekkür ediyorum."

Süper Lig'de 41 karşılaşma

Geçen sezon 11. haftada Göztepe'de göreve başlayan İlhan Palut, Süper Lig'de 41 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 13 beraberlik ve 16 yenilgiyle sahadan ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 56 gol atıp, kalesinde 58 gol gördü.

Göztepe, İlhan Palut yönetiminde bu sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen galip gelemediği son 6 karşılaşmada 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

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