Son dakika | Göztepe'de satış iddiaları yalanlandı

Geçen sezon iş insanı Tuncay Özilhan'ın sarı-kırmızılıları devralacağı ve Anadolu Efes basketbol takımını bünyesine katacağına dair iddilalar çıkarken, yönetimin yalanladığı iddialar gerçekleşmedi. Bu sezon ise geçen haftadan beri bu kez yabancı sermayenin Göztepe'ye talip olduğu ileri sürülüyor.

Yunanistan'ın Olympiakos takımını satın almayı planlayan Katarlı bir şirketin devir gerçekleşmeyince Göztepe'ye 150 milyon Dolar'lık teklif götürdüğü iddia edildi. Başkan Mehmet Sepil'in Katarlı grupla bir miktar hisse devri yapmak veya satış için temasta olduğu, hatta kulübü devretse dahi 3 yıl daha başkanlık koltuğunda oturacağı iddiaları dolaşıyor.

Kulüp kaynakları ise böyle bir durumun gerçek olmadığını belirtti. Göztepe'nin çok değerli bir kulüp olduğunu söyleyen kurmaylar, "Göztepe'ye her dönem tekliflerin gelmesi çok doğal. Biz büyük bir camiayız. Ancak satıldı, satılıyor gibi haberler gerçek değil. Şu anda bazı kulüpler kapı kapı yurt dışında yatırımcı ararken, bize olan ilgi ne kadar doğru işler yaptığımızı gösteriyor.

Daha önce teklifler geldi ancak şu ana kadar satın alma teklifleri geri çevrildi" ifadelerini kullandı. Mehmet Sepil'in de konuyla ilgili yarın açıklama yapacağı belirtildi. Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı başkanı da olan Sepil, 2014 yılında Hüseyin Altınbaş'tan devraldığı Göztepe'yi 2017'de 14 yıl sonra halen yer aldığı Süper Lig'e taşıyıp, Urla Adnan Süvari Tesisleri'ni tamamlarken, kulübe bu sezon 219 milyon TL'ye mal olan Gürsel Aksel Stadı'nı kazandırdı.