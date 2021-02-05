Son dakika - Göztepe'de sözleşme krizi! Alpaslan Öztürk için Beşiktaş ve Galatasaray devrede

Göztepe'de sergilediği performansla taraftarın en sevdiği isimlerden biri haline gelen Alpaslan Öztürk konusunda flaş gelişmeler var. Yaşadığı sakatlığın ardından takıma çok daha çabuk dönebilmek adına kendisini zorlayan, fedakarlıklar sonrası ise tekrar benzer sıkıntılar yaşayan başarılı oyuncunun tam olarak iyileştiği ve teknik direktör Ünal Karaman'ın da geri dönüşü için gün saydığı öğrenildi.

Sözleşme için harekete geçilmedi

Adı İstanbul takımlarıyla ciddi şekilde anılan Alpaslan'la ilgili sorun ise sözleşme meselesi. Taraftarın kontrat yenilenmesi konusunda beklenti içerisinde olduğu Alpaslan'a yönetimden şu ana kadar yeni mukavele için herhangi bir çağrı gitmediği ortaya çıktı.