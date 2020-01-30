Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEvkur Yeni Malatyaspor Haberleri SON DAKİKA | Guilherme'nin sözleşmesi feshedildi
30.01.2020 - 16:10 |

SON DAKİKA | Guilherme'nin sözleşmesi feshedildi

Brezilyalı futbolcu Guilherme Costa Marques'in Yeni Malatyaspor'dan ayrıldığı bildirildi.

SON DAKİKA | Guilherme'nin sözleşmesi feshedildi

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde futbolcunun bilgi ekranında yer alan bilgide, sarı-siyahlı kulüple 31.05.2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Guilherme'nin sözleşmesinin bugün fesih edildiği görüldü.

Sarı-siyahlı kulüpten alınan bilgiye göre ise 28 yaşındaki futbolcu sözleşmesini tek taraflı feshetti. Geçen sezon Malatya ekibine transfer olan futbolcu, 1,5 sezonda Süper Lig'de 48 maçta forma giyip 10 gol atarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 karşılaşmada 2 kez fileleri havalandırdı.

 

 

SON DAKİKA | Guilhermenin sözleşmesi feshedildi

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika | Trabzonspor, Guilherme ile anlaştı! Messias yolda...

SON DAKİKA | Guilhermenin sözleşmesi feshedildi

Manoel Messias, Trabzon'a geldi
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Fenerbahçe'nin gözdesi Ricardo Rodriguez, PSV'ye imza attı!

Son dakika | Fenerbahçe'nin gözdesi Ricardo Rodriguez, PSV'ye imza attı!

MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı

MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kaldırıldı

37 yaşındaki Yalçın Ayhan, Fatih Karagümrük ile anlaştı!

37 yaşındaki Yalçın Ayhan, Fatih Karagümrük ile anlaştı!

Son dakika | Çaykur Rizespor başkanı Hasan Kartal'dan Alper Potuk açıklaması

Son dakika | Çaykur Rizespor başkanı Hasan Kartal'dan Alper Potuk açıklaması

Sıradaki Haber