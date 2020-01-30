SON DAKİKA | Guilherme'nin sözleşmesi feshedildi

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde futbolcunun bilgi ekranında yer alan bilgide, sarı-siyahlı kulüple 31.05.2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Guilherme'nin sözleşmesinin bugün fesih edildiği görüldü.

Sarı-siyahlı kulüpten alınan bilgiye göre ise 28 yaşındaki futbolcu sözleşmesini tek taraflı feshetti. Geçen sezon Malatya ekibine transfer olan futbolcu, 1,5 sezonda Süper Lig'de 48 maçta forma giyip 10 gol atarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 karşılaşmada 2 kez fileleri havalandırdı.