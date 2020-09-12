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12.09.2020 - 21:32 |

Son Dakika | Günay Güvenç gözyaşlarını tutamadı!

Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Gaziantep FK mücadelenin ilk yarısını 3-0 geride kapadı.

Son Dakika | Günay Güvenç gözyaşlarını tutamadı!
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Gaziantep ekibinin kalecisi Günay Güvenç, ilk yarı sonunda soyunma odasına girerken gözyaşlarına hakim olamadı. Morali bozulan 29 yaşındaki kaleci bir süre sahada kaldı ve daha sonra soyunma odasına gitti.

Günay Güvenç, ilk yarıda kalesinde 3 gol görmesine rağmen iki Feghouli ve bir de Luyindama’nın zor şutlarını çıkardı.

Son Dakika | Günay Güvenç gözyaşlarını tutamadı

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