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07.02.2021 - 14:37 |

Son dakika | Fenerbahçe'de Luiz Gustavo 2 hafta forma giyemeyecek

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızının yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Son dakika | Fenerbahçe'de Luiz Gustavo 2 hafta forma giyemeyecek
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, 33 yaşındaki futbolcunun Galatasaray maçı öncesinde son durumunun incelendiği ve kontrollerin beklenenden kötü sonuçlandığı belirtildi.

Brezilyalı futbolcu Gustavo'nun yaklaşık 2 hafta takımından ayrı kalacağı ifade edildi.

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Son dakika | Fenerbahçede Luiz Gustavo 2 hafta forma giyemeyecek

Gustavo'nun Marsilya formasıyla attığı en iyi 10 gol 

 

 

 

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