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19.02.2021 - 08:16 |

Son dakika haberi | Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım! Nuno Tavares...

Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen 21 yaşındaki sol bek Nuno Tavares, sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray'a transferini ima eden bir paylaşım yaparak herkesi şoke etti. Ancak çok geçmeden yıldız futbolcunun hesabının hacklendiği ortaya çıktı.

Son dakika haberi | Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım! Nuno Tavares...
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Benfica forması giyen 21 yaşındaki sol bek oyuncusu Nuno Tavares'in, Instagram hikayesinden yaptığı bir paylaşım ülkede gündem oldu. Genç oyuncunun sosyal medya hesabına bakanlar, "Yakında Galatasaray" yazan ve transferi ima eden yazıyı görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Takımda teknik direktör Jorge Jesus'un en güvendiği isimlerin başında gelen Tavares'in bu paylaşımı sonrası çok geçmeden oyuncunun hesabının hacklendiği açıklandı. Kısa süre sonra da oyuncunun Instagram profili silindi.

Kariyerine Sporting altyapısında başlayan Nuno Tavares, 2017'de Benfica altyapısına geçti. 2019'da ise A takıma yükseldi. 21 yaşındaki Tavares bu sezon Benfica formasıyla toplam 18 karşılaşmada görev alırken 3 de asist yaptı. Portekizli futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi 2024'te sona eriyor.

Son dakika haberi | Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım Nuno Tavares...

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Son dakika haberi | Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım Nuno Tavares...

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