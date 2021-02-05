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05.02.2021 - 08:51 | | SABAH

Son dakika haberi | İrfan Can Kahveci'nin ilk maçı Karagümrük

Fenerbahçe'nin Başakşehir'den transfer ettiği İrfan Can Kahveci sakatlığı nedeniyle idmanlara katılamamıştı. Yıldız oyuncunun sakatlık sonrasında forma giyeceği maç belli oldu.

Son dakika haberi | İrfan Can Kahveci'nin ilk maçı Karagümrük
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Fenerbahçe'nin son transferi İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle Galatasaray mücadelesinde görev alamayacak. Yıldız futbolcunun önümüzdeki hafta içerisinde antrenmanlara katılacağı ve Karagümrük maçı kadrosunda yer alacağı öğrenildi.

İrfan Can'ın Karagümrük maçında 11 başlamasının zor olduğu ifade edildi. Pelkas da tıpkı İrfan Can gibi önümüzdeki hafta takıma katılacak. Yunan 10 numara, Çaykur Rizespor maçında sakatlanmış ve Hatay maçında takımdaki yerini alamamıştı. Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek olan Pelkas, Karagümrük maçıyla sakatlıktan dönecek.

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Son dakika haberi | İrfan Can Kahvecinin ilk maçı Karagümrük

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