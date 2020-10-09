Son dakika haberi | Mesut Özil iyice gözden düştü

Uefa Avrupa Ligi’nin B Grubu’nda Dundalk, Molde ve Rapid Wien’le aynı grupta yer alan İngiliz temsilcisi, 2013 yılında Real Madrid’e tam 40 Milyon Euro ödeyerek takımına transfer ettiği Mesut Özil’i iyice gözden çıkarmış durumda.

Teknik direktör Mikel Arteta’dan önce Arsene Wenger ve Unai Emery ile de çalışan yıldız oyuncuya en az süreyi genç teknik adam Arteta verdi. Geçtiğimiz sezon 18’i Premier Lig olmak üzere toplamda 23 maçta süre alan Mesut Özil, Arsenal kariyerinde ilk kez bir sezonda 30’dan daha az maçta forma giymiş oldu.

En gözde oyuncudan istenmeyen adama…

2010 Dünya Kupası’nda gösterdiği performansla birçok takımın ilgisini çekmeyi başaran Mesut Özil, Real Madrid’e transfer olarak kariyerinde büyük bir sıçrama yapmıştı.

La Liga’da mücadele ettiği üç sezonda 159 maça çıkıp gösterdiği 27 gol 72 asistlik muazzam performansla kariyer zirvesine ulaşan Mesut Özil, 2013 yazında Arsenal’ın yolunu tutmuştu. Satılmasına Ronaldo’nun da tepki gösterdiği tecrübeli orta saha, o günden bu yana Arsenal forması giyiyor. Geçen 7 sezonda 271 kez Arsenal forması giyip takımına 47 gol 74 asistlik katkı veren Mesut, son zamanlarda takımın gözden düşen oyuncularından biri oldu. Mikel Arteta’yla yıldızı bir türlü barışmayan 31 yaşındaki yıldız oyuncu, Sokratis ve William Saliba gibi Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilmedi.

Oynamasa da Arsenal’de en çok o kazanıyor

Teknik direktör Arteta’nın gözden çıkardığı Türk Asıllı Alman oyuncu, takımın en çok para kazanan oyuncusu konumunda. Ada Temsilcisi Arsenal, maaşında indirim yapma talebini kabul etmeyen oyuncuya haftada 350 Bin Pound ödüyor.