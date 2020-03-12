Son dakika haberi: Süper Lig maçları ertelendi mi, tatil mi? Galatasaray Beşiktaş derbisi (GS BJK) maçı seyircisiz mi oynanacak?

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları...

- Korona virüse karşı alınacak önlemler değerlendirildi. Bugüne kadar etkin bir mücadele verdik.

- Bu süreci hep beraber atlatmamız önemlidir. Vatandaşlar paniğe kapılmasın. Sorun küresel ama mücadele ulusal.

- İlgili kurumlarımızın tavsiyelerinin dikkate alınması önemlidir.

- İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edilecek.

- Üniversiteler 16 Mart'ta 3 haftalık tatil edilecek. Tatilin nasıl koordine edileceğini YÖK ayarlayacak.

- Spor müsabakaları uzmanların yaptığı tavsiyeler çerçevesinde Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak.

- Devamında çocuklarımız okula gitmeden evden internet ve televizyondan devam edecekler.