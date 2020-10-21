Son dakika haberi | Trabzonspor'dan Newton kararı!

Karadeniz devinde gündeme gelen teknik adam değişikliği, görüşmeler sonucunda son buldu. Pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi yönetim kurulu, iki kez durum değerlendirmesi yaptı. İlk toplantıda Eddie Newton'un performansını masaya yatıran bordo-mavili kulübün kurmayları, ikinci toplantıda ise İngiliz hoca ile yola devam kararı verdi. Yönetimde, takımdaki eksikler nedeniyle 48 yaşındaki hocanın gerçek oyun planını sahaya yansıtamadığı görüşü ağır basıyor ancak maç içindeki hamlelerdeki yanlışlıklara da dikkat çekiliyor. Yöneticiler arasında yapılan detaylı değerlendirmeler sonucunda bu yönde bir karar alındığı dile getiriliyor.

Göreve geldiğinde uzun vadeli bir programın içerisinde olmak istediğini söyleyen ve sezon başından itibaren sakatlık ve Covid 19 salgını ile ilgili sıkıntılar yaşayan Newton'a taraftarlar da sahip çıktı. Taraftarlar, Newton'a sosyal medya üzerinden, "Seninleyiz hocam, bu yola birlikte devam edeceğiz" mesajları yağdırdı. Sezona istediği gibi başlayamayan bordo-mavililer, Beşiktaş ve Başakşehir'e kaybetti. Fırtına tek galibiyetini 3. haftada Yeni Malatyaspor karşısında alırken, son maçta özellikle önemli isimlerin de yokluğunda takım çok kötü bir performans sergiledi. Fenerbahçe derbisindeki performans birçok şeyi netleştirebilir..

MORALLER BOZULDU

Teknik direktör Eddi Newton, takımını motive etmeye çalışıyor. 2-0 biten Başakşehir maçı ve oynanan kötü futbol sonrası yüzler gülmezken, İngiliz hoca talebelerine, "Önümüze bakalım. Fenerbahçe derbisini kazanmaktan başka çaremiz yok" dedi.