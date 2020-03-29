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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika haberi | Tunç Üner açıkladı! "Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in test sonuçları..."
29.03.2020 - 21:59 |

Son dakika haberi | Tunç Üner açıkladı! "Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in test sonuçları..."

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, sosyal medya hesabından "Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in son testleri negatif. Yakında taburcu olacaklar" açıklamasını yaptı.  Açıklamanın ardından Fatih Terim'in kızı Buse Terim ve Abdurrahim Albayrak'tan testlerin henüz sonuçlanmadığı paylaşımı geldi.

Son dakika haberi | Tunç Üner açıkladı! "Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in test sonuçları..."

Galatasaray'da corona virüs testleri pozitif çıktığı açıklanan teknik direktör Fatih Terim, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay'dan iyi haberler bekleniyor.

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in son testleri negatif. Yakında taburcu olacaklar" ifadelerini kullandı.

  Açıklamanın ardından Fatih Terim'in kızı Buse Terim ve Abdurrahim Albayrak'tan testlerin henüz sonuçlanmadığı paylaşımı geldi.

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