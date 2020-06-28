Son dakika haberler - Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın'a jest

Beşiktaş'ın son haftalarda ligde aldığı başarılı ve sonuçlar ve oynadığı pozitif futboldan çok memnun kalan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin ligin bitimiyle beraber Teknik Direktör Sergen Yalçın'a jest yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Abdullah Avcı'nın takımdan gönderilmesinden sonra Yalçın'la 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 47 yaşındaki başarılı hocanın performansını beğendiği ve bu nedenle sözleşmesini 2023 yılının Haziran ayına kadar uzatma kararı aldığı gelen bilgiler arasında. Bu imzayla yetinmeyecek olan Ahmet Nur Çebi'nin futbol takımının yapılanması konusunda Sergen Yalçın'ın raporuna finansal imkanlar elverdiği sürece birebir uymaya çalışacağı öğrenildi.

Beşiktaş'a geldiğinde yönetimle maaş bile konuşmayan Sergen Yalçın'ın yetkileri de artırılırken kulübün mali durumuna bakılarak başarılı hocanın maaşında düzeltmeye gideceği de konuşuluyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimin Yalçın'ın özellikle genç oyuncuları motive etmesinden memnun olduğu ortaya çıkarken alt yapı için de sık sık görüşlerine başvuracağı öne sürüldü.

ABDULLAH AVCI'YI SOLLADI

Yalçın döneminde Beşiktaş çıktığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 de mağlubiyet aldı. Başarılı hoca 10 maçta 20 puan toplayarak 2 puan ortalaması yakaladı. Avcı döneminde ise Beşiktaş 19 maçta 30 puan alarak 1.57'lik bir ortalamada kalmıştı.