20.07.2020 - 14:08 |
Son dakika haberler - Al Sadd, Santi Cazorla'yı resmen açıkladı!
Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden El Sadd, İspanyol futbolcu Santi Cazorla'yı renklerine bağladı.
Gelecek sezon kadrosunda Santi Cazorla'yı görmek isteyen Beşiktaş'a Katar'dan kötü haber geldi.
Eski Barcelonalı Xavi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Katar ekibi Al Sadd, İspanyol yıldızı transfer ettiğini resmen duyurdu.
Al Sadd resmi açıklamasında 'Santi Cazorla'yla anlaşma sağladık. Kendisi Doha'ya geldikten sonra formalite işlemleri tamamlayacağız ve kadroya katılacak. Al-Sadd'a hoş geldin Santi' sözleriyle anlaşmayı duyurdu.
Santi Cazorla'yı Katar'a kaptıran Beşiktaş ise mecburen diğer hedeflerine yönelecek.