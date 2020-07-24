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HaberlerAlanyaspor Haberleri Son dakika haberler - Alanyaspor'da Erol Bulut'un yerine Bayram Bektaş geliyor
24.07.2020 - 16:30 |

Son dakika haberler - Alanyaspor'da Erol Bulut'un yerine Bayram Bektaş geliyor

Erol Bulut’la son maçın ardından vedalaşacak olan Alanyaspor’un yeni hocası belli oluyor. Akdeniz ekibi, Şenol Güneş’in yardımcılığını bırakan Bayram Bektaş’la el sıkıştı.

Son dakika haberler - Alanyaspor'da Erol Bulut'un yerine Bayram Bektaş geliyor
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Gelecek sezon Fenerbahçe teknik direktörü olması beklenen Alanyaspor'un hocası Erol Bulut'un yerine kimin geleceği büyük merak konusuydu. Akdeniz ekibinin yöneticileri çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürürken sürpriz bir isimle anlaşmaya vardılar.

Erol Bulut’la son maçın ardından vedalaşacak olan Alanyaspor’un yeni hocası belli oluyor. Akdeniz ekibi, Şenol Güneş’in yardımcılığını bırakan Bayram Bektaş’la el sıkıştı.

Son dakika haberler - Alanyasporda Erol Bulutun yerine Bayram Bektaş geliyor

Bayram Bektaş sırasıyla Elazığspor, Gaziantep Büyükşehir Belediye, Ümraniyespor, Göztepe ve Ankaragücü takımlarında teknik direktörlük görevinde çalıştı. 46 yaşındaki teknik adam son olarak Milli Takım'da Şenol Güneş'in yardımcılığını üstlenmişti.

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