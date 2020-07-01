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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika haberler - Beşiktaş, Sergen Yalçın'la sözleşme uzatacak
01.07.2020 - 07:00 |

Son dakika haberler - Beşiktaş, Sergen Yalçın'la sözleşme uzatacak

Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş’ın başına geçen ve oynattığı hücum futboluyla herkesin takdirini toplayan Teknik Direktör Sergen Yalçın için siyah-beyazlı yönetimin sözleşme güncellemesi planları yaptığı ortaya çıktı.

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 SERDAR SARIDAĞ

31 Mayıs 2021 tarihine kadar mukavelesi bulunan Yalçın’ın kontratının uzatılması konusunda, yönetim kurulunun kendi arasında bir değerlendirme yapacağı vurgulandı.

Lig bitmeden...
Yeni bir kontrata sıcak bakan yönetimin, mevcut bir senelik kontratın en az iki, en fazla üç seneye çıkartılabileceği iddia edildi. Önünde uzun bir sözleşme dönemi olması halinde hem şampiyonluk yarışını hem de genç oyuncu yetiştirmeyi aynı anda yürütme riskine girecek olan Sergen Yalçın’ın bu konuda yönetimde henüz bir talepte bulunmadığı belirtildi. Konu lig bitmeden netleşecek.

Son dakika haberler - Beşiktaş, Sergen Yalçınla sözleşme uzatacak

20
Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın başında 10 lig maçına çıktı. 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Yalçın, 20 puan topladı.

Son dakika haberler - Beşiktaş, Sergen Yalçınla sözleşme uzatacak

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