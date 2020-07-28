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28.07.2020 - 14:07 | | İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, (DHA) -

Son dakika haberler - Beşiktaş'ın ilgilendiği Erkan Eyibil, Trabzonspor'a yakın

Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz 05 forması giyen Erkan Eyibil'e Beşiktaş'ın ardından Trabzonspor da talip oldu. Orta saha oyuncusunun genç futbolculara daha çok süre tanıdığı için Trabzonspor'a yakın olduğu öğrenildi.

Son dakika haberler - Beşiktaş'ın ilgilendiği Erkan Eyibil, Trabzonspor'a yakın
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2022 sezonu sonuna kadar Mainz 05 ile sözleşmesi bulunan Erkan Eyibil'i satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor'a, futbolcudan olumlu yanıt geldi.

Almanya Milli Takım formasını alt yaş gruplarında 25 kez terleten sol ayaklı 10 numaranın, genç futbolculara daha çok süre tanıdığı için bordo mavili takıma yakın olduğu öğrenildi. 19 yaşındaki futbolcunun Karadeniz ekibinde daha çok süre alarak yeniden Avrupa'ya transfer olmak istediği belirtildi.

Bu sezon teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde şampiyonluğa oynayacak geniş bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş da Eyibil'in transferi için bilgi aldı.

Son dakika haberler - Beşiktaşın ilgilendiği Erkan Eyibil, Trabzonspora yakın

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Almanya Milli Takımı alt yaş gruplarında top koşturan Erkan Eybil, Türkiye'de göstereceği performansın ay-yıldızlı formayı giymek için de bir şans olacağını düşünüyor. 'Yeni Mesut Özil' benzetmesi yapılan Eyibil, hem oyun kurma, hem de gol yollarında etkili bir oyuncu. Genç yetenek güçlü fiziğiyle de dikkat çekiyor.

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