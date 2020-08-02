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02.08.2020 - 12:12 | | Takvim

Son dakika haberler - Beşiktaş'ta Elneny için son görüşme

Beşiktaş, kiralık sözleşmesi sona eren Mısırlı orta saha Elneny ile son bir kez daha görüşecek. Bu görüşme sonrasında yıldız oyuncu rotasını çizecek.

Son dakika haberler - Beşiktaş'ta Elneny için son görüşme
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Elneny'nin kaderi bayramdan sonra belli olacak.

Beşiktaş, sezon başında Arsenal'den kiraladığı ve kiralık sözleşmesi sona eren Mısırlı orta saha Elneny ile önümüzdeki günlerde son bir görüşme daha yapacak. Siyah- Beyazlılar'da Teknik Direktör

Sergen Yalçın tecrübeli oyuncunun bir sezon daha kiralanması için oldukça istekli. Ancak Elneny ile maaş konusunda sorunların aşılması gerekiyor. Çünkü Siyah-Beyazlı yönetim, 28 yaşındaki oyuncunun maaşında indirime gitmesini istiyor.

Son dakika haberler - Beşiktaşta Elneny için son görüşme

Bu arada Trabzonspor da Elneny için oldukça istekli. Bayramdan sonra Elneny'nin hangi takımla anlaşacağı netlik kazanacak. Mısırlı, geçen sezon 27 lig maçında 1 gol atarken 4 asist yaptı.

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