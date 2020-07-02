Son dakika haberler - Beşiktaş'ta Elneny krizi! 'Nereye gidiyorsun...'

SERDAR SARIDAĞ

Beşiktaş’ın sezon başında Arsenal’den 1 yıllığına kiraladığı Mohamed Elneny’nin, sözleşmesinin bitmesini gerekçe göstererek, temmuz maaşını da istemesi tepki topladı. Parasının ödenmemesi halinde antrenmanlara çıkmayacağını bildiren Mısırlı futbolcuya, yönetim ve teknik heyetin rest çektiği aktarıldı.

Yaşanan pandemi döneminin kendisini ilgilendirmediğini belirterek, sözleşme süresinin dolması nedeniyle bundan sonraki ayların ekstra ödeme gerektirdiğini savunan Elneny’nin ayrılması durumunda o bölgede bundan sonra Atiba Hutchinson oynayacak.

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yöneticilerle yaptığı görüşmede, Beşiktaş gibi bir kulüpte giden herkesin yerinin dolacağını ifade ederek, kendisi için kulübün çıkarlarının öncelikli olduğunu aktardığı belirlendi. İdmanlara ve maçlara çıkmak istemesi durumunda Elneny’ye forma verebileceğini vurgulayan Yalçın, aksi halde Mısırlı oyuncuya herhangi bir zorlamada bulunmayacağını dile getirdi.

Yöneticilerin de temmuz maaşını isteyen Elneny’ye tepki gösterdiği öğrenildi. Siyah-beyazlıların, “Bir sezonda 34 maç var. Daha 5 maç varken nereye gidiyorsun? Seni kim yönlendiriyorsa çok yanlış yönlendiriyor” diyerek çıkıştığı ortaya çıktı.

Bu arada tüm kulüplerin sözleşme süreleriyle ilgili sıkıntı yaşadığına dikkat çeken yöneticilerin, Türkiye’deki bazı yabancı oyuncuların pandemi döneminde bu tür ayrılıkları kendi aralarında konuştukları tespitinde bulundukları da kaydedildi.

Antrenmana çıktı

Süper Lig’in 30. haftasında 6 Temmuz Pazartesi günü Hes Kablo Kayserispor’la deplasmanda kritik bir puan mücadelesine çıkacak

olan Beşiktaş hazırlıklarını sürdürürken Elneny de dünkü idmanda yer aldı.

Siyah-beyazlı futbolcular, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların denge, kuvvet, pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol çalışması yaptığı antrenman, yarı sahada çift kale maçın ardından şut idmanıyla sona erdi.

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Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de 22, UEFA Avrupa Ligi’nde 6 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 3 maça çıkan Mohamed Elneny golle buluşamazken, 3 asiste imza attı.