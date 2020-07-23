Son dakika haberler - Beşiktaş'tan Burak’a Lille vizesi

SERDAR SARIDAĞ

Siyah-beyazlı yönetimin, Lille’in teklifine sıcak yaklaşan 35 yaşındaki golcü oyuncuya gereken kolaylığı sağlayacağı aktarıldı.

Yönetimin, Beşiktaş’la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Burak Yılmaz’ın vereceği her kararı destekleyeceği ve bonservis talebinde bulunmayacağı ifade edildi. Golcü oyuncunun alacağı olan 10 milyon liranın Lille tarafından karşılanacağı da ileri sürüldü.

Masaya oturacaklar

Siyah-beyazlı yönetim ile Burak Yılmaz kısa süre içinde olası ayrılığı görüşmek için bir araya gelecek. Ayrılmak istememesi halinde deneyimli golcüyle yola devam edilecek ve Lille dosyası kapatılacak. Yönetim takımda kalması halinde Burak’tan ücretinde yüzde 15 indirim yapmasını isteyecek. Milli futbolcudan bu konuda takım arkadaşlarına örnek olması talep edilecek.

Yönetim, Burak’ın ayrılık kararı alması halinde ise golcü transferi için düğmeye basacak.