Son dakika haberler - Çalımbay, Azerbaycan'da açıkladı: 3 büyüklere gidiyorlar

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay Azerbaycan televizyonunda yayına katıldı. CBC Sport’taki ‘Türkiye’den futbol’ programına telefonla bağlanan deneyimli teknik adam soruları yanıtladı, merak edilenleri anlattı. Çalımbay’ın konuşmaları şöyle:

+ Başka takımlara gideceği söylenen oyuncularınız var takımınızda…

“Oyuncularımız başarılı oldukları zaman iyi takımlara, büyük takımlara gitmeleri gayet normal. Ben seviniyorum öyle şeyler olduğu zaman, çok da memnun oluyorum. Emre Kılınç, Mert Hakan ve Fatih gidiyor. Bu futbolcular Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’a gidiyorlar. Biz mutlu oluyoruz, inşallah orada da çok başarılı olurlar”

‘Şampiyon bu hafta değil, son hafta belli olur’

+ 33. haftada şampiyon belli olur mu?

“Belli olmaz son haftaya kadar devam eder, son hafta belli olur”

‘Transfer yapabilsek kesin şampiyonduk’

+ Lige verilen aranın ardından takımınızdan istediğiniz verimi alabildiniz mi?

“Alamadık çünkü tam olarak çalışamadık, süre çok azdı. Lig temmuz sonunda başlasa takımı hazırlayabilirdik. Zamansız başlatıldı, takımı hazırlayamadık. O yüzden bütün takımlar sakat verdi. Özellikle Galatasaray ve biz verdik. Takımımızdan istediğimiz verimi alamadık. Devre arasında transfer yapabilseydik, 3-4 oyuncu alabilseydik biz kesinlikle şampiyon olurduk, sakatlıklarla sıkıntı yaşadık”

‘Mütevazı kadroyla mükemmel işler yaptık’

+ Sizi şampiyonluğa oynayan büyük bir takımın başında ne zaman göreceğiz?

“Zaten burada şampiyonluğa oynuyoruz. Benim için fark etmez her yerde çalışırım ben. Sivasspor olarak mütevazı bir kadroyla mükemmel işler yaptık. Öbür takımlar gibi çok büyük paralar vererek oyuncu alamadık. O yüzden biz burada daha başarılıyız”.