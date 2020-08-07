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07.08.2020 - 14:43 | | DENİZLİ, (DHA)

Son dakika haberler - Denizlispor'da ibre Prosinecki'de

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da teknik direktör arayışlarını sürdüren yönetimin Robert Prosinecki ismi üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi.

Son dakika haberler - Denizlispor'da ibre Prosinecki'de
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Bülent Uygun'la yollarını ayırdıktan sonra Tolunay Kafkas, Ünal Karaman, İsmail Kartal, Hamza Hamzaoğlu, Igor Tudor gibi teknik adamları listesine alan yeşil-siyahlılar, son olarak Prosineck'yi gündemine getirdi.

Yönetimin, Kayserispor'dan ayrılan 51 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı ile bir araya gelerek sözleşme imzalamayı planladığı belirtildi.

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