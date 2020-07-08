Son dakika haberler - Dyshawn Pierre Fenerbahçe Beko’da

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle;

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son üç sezonda İtalya’nın Dinamo Sassari takımında forma giyen Kanadalı forvet Dyshawn Pierre (1.98, 1993) ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.



17 Kasım 1993’de Kanada’nın Whitby kentinde dünyaya gelen Pierre, Kolej Ligi’nde Dayton Üniversitesi’nin basketbol programı olan Dayton Flyers’da forma giydi. 2012-2016 yıllarını bu takımla geçiren Pierre, skorer kimliğinin yanı sıra özellikle ribauntlarda çok etkili bir performans ortaya koydu ve Kolej Ligi’nin en değerli forvetlerinden biri olarak anılmaya başladı.



Kolej kariyerinin ardından 2016 yazında Indiana Pacers ile Orlando NBA Yaz Kampı’nda boy gösteren Pierre, profesyonelliğe ilk adımı Almanya’nın Braunschweig takımında attı. İlk yılında oldukça başarılı bir performans gösteren Kanadalı forvet, 32 maçta 14.9 sayı, 7.9 ribaund, 2.8 asist ve 1.1 top çalma istatistikleri tutturdu. Pierre’nin ribaund ortalaması, bir forvet oyuncusu olmasına rağmen onu Almanya’nın en iyi ribaund alan ismi yaptı.



Almanya’daki başarılı performansı, Dyshawn Pierre için İtalya Ligi’nin kapılarını açtı. 2017-18 sezonunda Dinamo Sassari’ye transfer olan Pierre, bu takımla İtalya Ligi, Fiba Şampiyonlar Ligi ve Fiba Europe Cup tecrübeleri yaşadı. Kanadalı forvet, özellikle Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 14 maçta yakaladığı 12.6 sayı, 5.7 ribaund ve 2.4 asist ortalamalarıyla dikkat çekti.



2018 yazında Dallas Mavericks ile NBA Yaz Ligi’nde mücadele eden Pierre, 2018-19 sezonunu yine Dinamo Sassari’yle geçirdi. İtalyan temsilcisiyle Fiba Europe Cup’ın yanı sıra İtalya Ligi’nde de iyi bir performans ortaya koyan Dyshawn Pierre, Sassari ile İtalya Ligi finalinde boy gösterdi. Pierre, İtalya Ligi’nde sezonu 10.2 sayı, 5.1 ribaund, 1.8 asist ortalamalarıyla bitirdi. Pierre, Sassari formasıyla Fiba Europe Cup şampiyonluğuna ulaştı.



Dyshawn Pierre, Sassari’deki üçüncü sezonunda ise kariyerinin en parlak dönemini geçirdi. İtalya Ligi’nde 21 maça çıkan Pierre, 13.8 sayı (%56.0 iki sayı, %45.0 üç sayı, %76.1 serbest atış), 7.0 ribaund, 2.8 asist istatistikleri yakaladı. Başarılı oyuncumuz, Fiba Şampiyonlar Ligi’nde ise 16 maçta 12.6 sayı (%50.0 iki sayı, %32.9 üç sayı, %72.1 serbest atış), 8.4 ribaund, 2.4 asist istatistikleri tutturdu.



Başarılı sporcumuz, aynı zamanda Kanada Milli Takımı formasını da giyiyor.



Dyshawn Pierre her iki forvet pozisyonunda da forma giyebiliyor. Güçlü fiziği ve yüksek enerjisiyle ön plana çıkan Pierre, ribauntlara yaptığı katkıyla fark yaratırken, aynı zamanda çember altını da etkili bir şekilde kullanıyor. Pierre’nin en önemli özelliklerinden biri de güçlü fiziğinin yanında iyi de bir atıcı olarak skor opsiyonlarında çeşitlilik sunabilmesi.



Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Dyshawn Pierre’e hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz.



Fenerbahçe Spor Kulübü