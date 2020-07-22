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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika haberler - Emre Belözoğlu'dan menajerlere ret: ‘Kendi listem var’
22.07.2020 - 07:00 |

Son dakika haberler - Emre Belözoğlu'dan menajerlere ret: ‘Kendi listem var’

Fenerbahçe’de transfer çalışmalarını yürüten isimlerin başında Emre Belözoğlu geliyor. Sportif direktörlüğe geçmeye hazırlanan Belözoğlu uzun süredir arayışlarını sürdüyor.

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Sarı-lacivertliler sağ bek, stoper, sol bek, orta saha, kanat ve hücum hattına takviye yapacak. Bu kapsamlı transfer çalışması sebebiyle birçok menajer kulüple temasa geçmeye çalışıyor.

“Benim kendi listem var. Buradan ilerliyorum”

Önceki transfer dönemlerinde menajerler kulübe oyuncu önerirdi. Kulübün kendi listesinde olan isimler dışında önerilen isimlerle ilgili de çalışma yapılması söz konusu oluyordu. Bu sezon ise böyle bir durum gerçekleşmiyor. Bazı menajerlerin, Emre Belözoğlu’na ulaşarak oyuncu önerdiği ancak bu önerilerin geri çevirildiği ifade edildi. Belözoğlu’nun “Benim kendi listem var. Buradan ilerliyorum” diyerek kendisini bu konuyla ilgili aramamalarını istediği belirlendi.

Son dakika haberler - Emre Belözoğludan menajerlere ret: ‘Kendi listem var’

Bu durum aslında sarı-lacivertli kulübün bir anlamda bilinçli hareket ettiğini gösteriyor. Önceki transfer dönemlerinden farklı olarak yol haritası tamamen çizilmiş, kimi istediğini bilen bir politika ile hareket eden kulüp bunun meyvelerini de toplamaya başladı. Sessiz ve derinden giden Emre Belözoğlu bu sayede Galatasaray’a transfer olmasına kesin gözle bakılan Mert Hakan Yandaş’ı sarı-lacivertlilere kazandırdı.

Son dakika haberler - Emre Belözoğludan menajerlere ret: ‘Kendi listem var’

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