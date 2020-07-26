Son dakika haberler - Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: Birkaç güne netleşir

Adı uzun süredir Fenerbahçe'yle anılan ve anlaşmanın sağlandığı belirtilen Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'tan net açıklama geldi.

Bulut, Konyaspor maçı sonrası Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından Fenerbahçe durumunun birkaç gün içinde netleşeceğini açıkladı

Kendisine yönetilen Fenerbahçe sorusuna Bulut şu cevabı verdi: 'Son durum, Çarşamba günü kupa maçımız, finalimiz var, finalden birkaç gün içinde bazı şeyler netleşir.' dedi.

"İlk yarı bize yakışmayan bir futboldu"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise ligi 5. sırada bitirdiklerini ve UEFA Avrupa Ligi şansının doğduğunu söyledi.

Çarşamba günü oynayacakları Türkiye Kupası maçına odaklandıklarını ifade eden Bulut, şunları kaydetti:

"Bugün oynadığımız futbol, ilk yarı bize yakışmayan bir futboldu. Bunu Konyaspor iyi değerlendirdi. 2-0 öne geçtiler. Hiçbir karşılık veremedik. Bu istediğimiz oyun değildi. 3 puan alıp sezonu bu şekilde tamamlamak istiyorduk. İkinci yarı akıllı değişiklikle 3-2 oldu ve çok mutluyum. Oyuncularıma gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür ediyorum. Bu sezon inişli çıkışlı geçti. Bu şekilde bitmesi gurur verici bir olay. Ligi 5'inci sırada bitirdik, Avrupa şansı doğdu. Çarşamba günü kupa maçı var. Oraya odaklanıyoruz. Bunu kupayla taçlandırmayı planlıyoruz.''



