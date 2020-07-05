Son dakika haberler - Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic’e bıçaklı saldırı

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler



Beşiktaş’ın eski futbolcusu Dusko Tosic, ülkesinde bıçaklı saldırıya uğradı. Futbol hayatına Çin’in Guangzhou RF takımında devam eden deneyimli futbolcu, fitness hocasıyla çalıştığı esnada beklenmedik olay gerçekleşti.

Bir grup gencin, hırsızlık maksadıyla Tosic ve antrenörüne saldırdıkları ve hedeflerine ulaşabilmek adına ikiliyi bıçakla tehdit ettikleri bildirildi. Sırbistan İçişleri Bakanlığı, yaşananları doğruladı.

Dusko Tosic de yayınladığı mesajla olayı itiraf ederken, saldırganların bıçaklı ve elektro şok tabancalı olduklarını dile getirdi. Buna karşın durumunun iyi olduğunu ve endişelenecek bir şey olmadığını aktardı.