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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika haberler - Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic’e bıçaklı saldırı
05.07.2020 - 16:49 |

Son dakika haberler - Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic’e bıçaklı saldırı

Dusko Tosic, Belgrad’da hırsızların bıçaklı saldırısına uğradı ancak yara almadan kurtuldu.

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Beşiktaş’ın eski futbolcusu Dusko Tosic, ülkesinde bıçaklı saldırıya uğradı. Futbol hayatına Çin’in Guangzhou RF takımında devam eden deneyimli futbolcu, fitness hocasıyla çalıştığı esnada beklenmedik olay gerçekleşti.

Bir grup gencin, hırsızlık maksadıyla Tosic ve antrenörüne saldırdıkları ve hedeflerine ulaşabilmek adına ikiliyi bıçakla tehdit ettikleri bildirildi. Sırbistan İçişleri Bakanlığı, yaşananları doğruladı.

Son dakika haberler - Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic’e bıçaklı saldırı

Dusko Tosic de yayınladığı mesajla olayı itiraf ederken, saldırganların bıçaklı ve elektro şok tabancalı olduklarını dile getirdi. Buna karşın durumunun iyi olduğunu ve endişelenecek bir şey olmadığını aktardı.

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