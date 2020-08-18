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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika haberler - Fenerbahçe Mame Thiam transferini resmen açıkladı!
18.08.2020 - 10:01 |

Son dakika haberler - Fenerbahçe Mame Thiam transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın golcüsü Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Son dakika haberler - Fenerbahçe Mame Thiam transferini resmen açıkladı!
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Sarı- lacivertli kulüp resmi Twitter hesabından 'Fenerbahçe geliyor' hashtagi ile paylaştığı videoda Mame Thiam transferini duyurdu. 

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

"Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’da forma giyen Mame Thiam için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlamıştır. Kulübümüz, Senegalli forveti 3 yıllığına renklerine bağlamıştır.

Çubuklu formamızla mücadele edecek 27 yaşındaki Thiam’a ailemize hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgi ve desteğiyle nice şampiyonluklar diliyoruz."

Senegalli yıldız Kasımpaşa'da 26 maçta 12 gol 5 asistlik performans gösterdi.

Thiam'dan ilk sözler...

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'dan transfer ettiği Senegalli oyuncu Mame Thiam, sarı-lacivertli takımın başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi.

Thiam, FBTV'ye yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'de olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Oynamak, takıma katkı sağlamak istiyorum. Takımın iyiliği için performans sergilemek istiyorum." diye konuştu.

Geçen sezonun kendisi için iyi geçtiğini aktaran Senegalli futbolcu, şunları kaydetti: "Bu performansım neticesinde Fenerbahçe'ye geldim. Benim hedefim Fenerbahçe için maksimumu ortaya koymak. Fenerbahçe gerçekten harika ve sıra dışı bir kulüp. Burada olduğum için mutluyum ve bu sene maksimumumu sergileyeceğim. Fenerbahçe'yi tanıyorum. Çok büyük bir kulüp. Bir an önce oynamak istiyorum. Ayrıca taraftarlarımızla buluşma adına Kovid-19 salgınının da bir an evvel sona ermesini istiyorum. Çünkü onlar bizim için çok güçlü bir unsur olacak."

Bu arada Mame Thiam, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

 

Son dakika haberler - Fenerbahçe Mame Thiam transferini resmen açıkladı

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