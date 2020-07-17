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17.07.2020 - 14:27 | | Trtspor

Son dakika haberler - Fenerbahçe transfer için TFF'nin kararını bekliyor

Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler anlaştıkları oyunculara imza attırmak için Türkiye Futbol Federasyonu'nun harcama limitlerini açıklamasını bekliyor.

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Fenerbahçe'nin gözü, Türkiye Futbol Federasyonu'nda... Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, anlaştığı oyunculara resmi imza attırmak için Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklayacağı 2020-21 sezonu 'Kulüp Harcama Limitleri'ni bekliyor.

Şu ana dek İsmail Yüksek ile resmen, Mert Hakan Yandaş ve Barış Sungur ile prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertliler; TFF’nin açıklayacağı limitlere göre yurt dışındaki çalışmalarına da hız verip, görüştüğü isimlere imza attıracak. Önümüzdeki hafta Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bir araya gelmesi ve konuyla ilgili karar alması bekleniyor.

Son dakika haberler - Fenerbahçe transfer için TFFnin kararını bekliyor

Bu arada UEFA pandemi sebebiyle Finansal Fair-Play anlaşmalarını yumuşatsa da, Fenerbahçe tedbirli davranarak bonservisi elinde bulunan ve bedelsiz kiralık oyuncular üzerine bir transfer planlaması yürütüyor.

 

Skorer Mutfak | 17 Temmuz 2020
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