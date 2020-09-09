09.09.2020 - 22:53 |
Son dakika haberler - Fenerbahçe, Vedat Muriqi ayrılığını resmen açıkladı!
Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin transferi için Lazio'yla görüşmelere başlandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Vedat Muriç'in transferi konusunda İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Vedat Muriqi'in İtalya'nın S.S. Lazio kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.