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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika haberler - Fenerbahçe, Vedat Muriqi ayrılığını resmen açıkladı!
09.09.2020 - 22:53 |

Son dakika haberler - Fenerbahçe, Vedat Muriqi ayrılığını resmen açıkladı!

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin transferi için Lazio'yla görüşmelere başlandığını açıkladı.

Son dakika haberler - Fenerbahçe, Vedat Muriqi ayrılığını resmen açıkladı!
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Fenerbahçe Kulübü, Vedat Muriç'in transferi konusunda İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Vedat Muriqi'in İtalya'nın S.S. Lazio kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Son dakika haberler - Fenerbahçe, Vedat Muriqi ayrılığını resmen açıkladı

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