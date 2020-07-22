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22.07.2020 - 07:00 |

Son dakika haberler - Fenerbahçe'de ilk iş sol kanat

Yeni sezonda mutlaka başarı kazanmak isteyen Fenerbahçe’de kadro çalışmaları hız kazandı. Mert Hakan’dan sonra sol kanat için Novak, Haddadi ve Trezeguet gibi isimler üzerinde duruluyor.

Son dakika haberler - Fenerbahçe'de ilk iş sol kanat
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CELAL UMUT EREN

Son 2 sezondur ligde ilk 5’ten uzak kalan Fenerbahçe, artık başarısızlık istemiyor. Yeni sezon için kadro çalışmaları başlarken, sportif direktörlüğe geçecek olan Emre Belözoğlu, Mert Hakan Yandaş transferinden sonra sol kanat için harekete geçti.

Bu sezon başta sol bek olmak üzere kanatlarda çok zorlanan sarı-lacivertlilerde benzer durumlar yaşanmaması için Belözoğlu işi sıkı tutuyor. Kadro yapılanmasını hızlıca bitirmek isteyen Fenerbahçe’de, Trabzonspor’la sözleşmesi bitecek Filip Novak, Kasımpaşa’da kiralık oynayan Oussama Haddadi ve Aston Villa’da forma giyen eski Kasımpaşalı kanat oyuncusu Trezeguet konusunda planlar yapılıyor.

Son dakika haberler - Fenerbahçede ilk iş sol kanat

İlk transferini Sivasspor’la sözleşmesi biten orta saha Mert Hakan’la bitiren sarı-lacivertliler, şimdi de Filip Novak’ta son aşamaya geldi. Sezon resmi olarak biter bitmez hamlelerin atılması bekleniyor. Emre Belözoğlu ve sarı-lacivertliler Kasımpaşa’da oynayan sol bek Haddadi’yi de beğeniyor. Kasımpaşa’nın Fenerbahçe’yi 2-0 yendiği maçta da beğenilen ve Kasımpaşa cephesinden de olumlu referans alınan 28 yaşındaki Tunuslu sol bek için kulübü Al-Ettifaq’la görüşmelerin başlaması bekleniyor.

Bir süredir takip edilen Trezeguet’nin de Aston Villa’nın Premier Lig’den düşmesi halinde kiralanması amaçlanıyor.

Hasan Ali belirsizliği

Sol bek konusunda Hasan Ali Kaldırım’ın geleceği merak ediliyor. Sözleşmesi biten 31 yaşındaki milli futbolcu için belli bir kontrat önerilecek. Şimdiki sözleşmesinden daha az bir maaşla yola devam etmesi önerilecek olan Hasan Ali’nin geleceğine göre de sol bek konusundaki gelişmeler şekillenecek.

 

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