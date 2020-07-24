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24.07.2020 - 10:13 | | Fanatik

Son dakika haberler - Fenerbahçe'de sıcak saatler! Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci...

Yönetim, sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci ile Çaykur Rizespor maçı sonrası, oyuncular tatile çıkmadan görüşme yapacak.

Son dakika haberler - Fenerbahçe'de sıcak saatler! Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci...
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Süper Lig’de 2019-20 sezonu bu hafta sonu oynanacak maçlar ile birlikte sona erecek. Tüm takımlar için transfer çalışmaları hız kazanacak. 

Fenerbahçe’de gelecek isimler kadar takımdaki geleceği belirsiz olan oyuncuların durumu da merak konusu. Özellikle de sözleşmeleri bitecek olan Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci’nin kalıp kalmayacakları merak ediliyor. Yönetimin 3 oyuncuyla da Rizespor maçının ardından, tatile çıkmadan masaya oturup görüşeceği kaydedildi.

Son dakika haberler - Fenerbahçede sıcak saatler Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci...

8 numaralı forması Mert Hakan Yandaş’a verilecek olan Mehmet Ekici ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 1.8 milyon Euro kazanan Hasan Ali Kaldırım ile 2.5 milyon Euro alan Mehmet Ekici’ye ise çok daha düşük ücretlerden teklif yapılması bekleniyor. Oyuncular şartları kabul etmezse, resmi açıklamayla yolların ayrıldığı duyurulacak.

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