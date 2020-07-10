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10.07.2020 - 13:42 | | Uğur DEMİRKIRDI / İSTANBUL,(DHA)

Son dakika haberler - Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse, Union Berlin'e gidiyor

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alman futbolcu Max Kruse, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'e transfer oluyor.

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Sezon başında sarı lacivertli takımla 3 yıllık sözleşme imzalayan, senelik 2.5 milyon Euro garanti ücret, yıllık ise1.5 milyon Euro imza parası karşılığında transfer olan Kruse, Şubat ayından itibaren maaşını alamadığı gerekçesiyle takımdan ayrılmıştı.

Kruse, Bundesliga'ya geri dönmeye hazırlanıyor. Bundesliga’yı 11'inci sırada bitiren Union Berlin ile anlaşan Kruse’nin yeni durağı Berlin olacak.

Son dakika haberler - Fenerbahçeden ayrılan Max Kruse, Union Berline gidiyor

Geçtiğimiz günlerde ismi Bundesliga'ya tekrar yükselen Stuttgart ile anılan Kruse'nin kırmızı beyazlı takımla da transfer görüşmesi de yapmadığı öğrenildi.

Stuttgart paylaşımın bir marketing görüşmesi olduğu belirtilirken, Alman futbolcunun yeni durağı Union Berlin olacak. Kruse bu sezon Fenerbahçe ile 20 Süper Lig maçına çıkarken 7 gol, 7 asistlik performans gösterdi.

Son dakika haberler - Fenerbahçeden ayrılan Max Kruse, Union Berline gidiyor

 

 

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