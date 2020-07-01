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01.07.2020 - 22:07 |

Son dakika haberler - Gaziantep FK: Twumasi izinsiz olarak kulüpten ayrıldı

Süper Lig ekibi Gaziantep FK resmi açıklama yaparak futbolcusu Twumasi'nin izinsiz olarak kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Son dakika haberler - Gaziantep FK: Twumasi izinsiz olarak kulüpten ayrıldı
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, oyuncusu Patrick Twumasi'nin sözleşme süresinin dolduğunu ileri sürerek takımdan ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımıza sezon başında İspanya'nın Deportivo Alaves kulübünden 1 sezon kiralık olarak katılan Patrick Twumasi, 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla sözleşmesinin sona erdiğini ifade ederek, izinsiz olarak kulübümüzden ayrılmıştır." denildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde FIFA'nın 7 Nisan 2020 tarihinde yaptığı açıklamayla, sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını ilan ettiği hatırlatılırken, şu görüşlere yer verildi:

 

Gaziantep Futbol Kulübümüze, sezon başında İspanya’nın Deportivo Alaves kulübünden bir (1) sezon kiralık olarak katılan Patrick Twumasi, 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle sözleşmesinin sona erdiğini ifade ederek izinsiz olarak kulübümüzden ayrılmıştır.

Kulübümüz, pandemi süresi boyunca her zaman insan sağlığını ön planda tutmuş olup sonraki süreçte de FIFA ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun bildirileri doğrultusunda bir yönetim anlayışı benimsemiştir.

Sona erecek oyuncu sözleşmeleriyle ilgili olarak FIFA, 7 Nisan 2020’de bir açıklama yaparak sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını açıklamıştı.

Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transfer Talimatının 19/3 maddesi uyarınca da futbolcuların sözleşmeleri maçlar tamamlanıncaya kadar uzatılmış sayılacağı ilgili maddece belirtilmiştir.

Tüm bunlara ve kulübümüzün maddi olarak tüm yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen, oyuncumuz sözleşmesinin bittiğini tarafımıza bildirmiş olup, izinsiz olarak ayrılmış ve takımımızın akşam antrenmanına katılmamıştır. 

Kulübümüz bu gelişmelerin ardından, bugün gerçekleştirilen antrenmanda noter huzurunda rapor tutturarak gerekli işlemleri başlatmıştır.

Bundan sonraki süreçte de tüm hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanmaya devam edecek olup gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir. 

Saygılarımızla

Son dakika haberler - Gaziantep FK: Twumasi izinsiz olarak kulüpten ayrıldı

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