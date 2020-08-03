Son dakika haberler - Igor Tudor açıklandı: Hajduk’ta kalıyor

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Süper Lig’in yeni ekibi Hatayspor’un yeni teknik direktörünün kim olacağı merakla beklenirken, adaylardan olan Igor Tudor’da önemli gelişme yaşandı. Hajduk Split’in başında olan deneyimli çalıştırıcının takımda kalacağı ortaya çıktı.

Teknik direktör Tudor ile birlikte bazı yöneticilerin kulüpten ayrılacağı iddiaları üzerine bir açıklama yayınlayan kulüp, Hırvat çalıştırıcının takımda kalacağını duyurdu. Igor Tudor da yeni sezon öncesi düzenlenen basın toplantısına katılarak açıklamalarda bulundu.

İtalya’da Udinese, Yunanistan’da PAOK’u da çalıştıran Tudor, Türkiye’de de Galatasaray ve Karabükspor’da görev yapmıştı.