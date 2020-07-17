Son dakika haberler - İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Ekim'den itibaren taraftarlar dönecek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamayla futbol başta olmak üzere diğer spor seyircilerinin Ekim ayından itibaren tribünlere alımına izin vermeyi düşündüklerini söyledi.

Johnson, Covid'in ülkedeki gidişatına göre değişiklikler olabileceğini ifade ederken şu sözleri söyledi;

'Sonbaharda, spor stadyumları gibi mekanlarda daha geniş toplanmalar sağlayacağız. Ekim ayından itibaren taraftarları stadyumlara döndürmek istiyoruz. Tabii bu değişiklikler Covid karşısında yapılan pilot çalışmalar başarılı olursa gerçekleşecek.' dedi.