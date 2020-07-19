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19.07.2020 - 12:47 |

Son dakika haberler - İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu! Yeni sözleşme...

Serie A'da 33. hafta maçında Bologna'yı ağırlayan Milan, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrılırken Hakan Çalhanoğlu, 1 gol 1 asistle maçın yıldızı oldu, Çizme'de bir kez daha performansıyla haftaya damgasını vurdu.

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 Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

İtalya’da son haftaların en formda oyuncularından biri haline gelen Hakan, bu sezon 9 gol ve 6 gol pasına ulaştı. Pandemi sonrası dönemdeki yükselişiyle dikkat çeken futbolcu, bu süreçteki 8 maça 4 gol ve 5 asist sığdırdı.

Bologna maçının ardından açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki orta saha, “Memnunum böyle devam etmeliyiz. Takım oyunu oynamamız önemli. İki günde bir oynamak kolay değil. Bacaklarımız yorgundu ama yüreğimizi ortaya koyduk” diyerek konuşmasına son dönemdeki yükselişiyle ilgili şu sözlerle devam etti:

“Teknik direktör Pioli beni çok değiştirdi. Beni serbest bıraktı ve istediğim gibi oynamamı sağladı. Saha dışında da her zaman benimle konuşuyor, yakından ilgileniyor, bana çok yardımcı oluyor. Aynı zamanda onun için de oynuyorum. Böyle bir hocamız olduğu için mutluyuz”.

Son dakika haberler - İtalyada gündem Hakan Çalhanoğlu Yeni sözleşme...

Milan’ın eski futbolcularından, unutulmaz ismi Costacurta şunları söyledi: "Bu Milan beni şaşırtıyor. Pioli'ye hak ettiği değeri vermemiz gerekiyor. Kessie çok iyi adapte oldu. Hakan Çalhanoğlu takımın en önemli oyuncusu. Zlatan Ibrahimovic oyuncuların karakterlerinin gelişmesindeki esas kişi".

İtalyan basınında da Hakan Çalhanoğlu’nun bu maçtaki formu ve son dönemdeki yükselişi öne çıkarıldı. Milli futbolcu için övgü dolu yorumlar yapılırken, kırmızı-siyahlı forma ile en iyi sezonunu geçirdiğine yönelik değerlendirmeler dikkat çekti.

Çalhanoğlu yükselen formunun karşılığını da yeni bir sözleşmeyle alacak. Kulübüyle kontratı gelecek yıl sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu için Milan’ın harekete geçtiği ortaya çıktı. Futbolcuyu takımda tutmak isteyen İtalyan ekibinin, bu yüzden önümüzdeki günlerde sözleşme konusunu masaya yatıracakları ve Hakan’ın önüne yeni bir sözleşme sunacakları bildirildi. 

Hakan Çalhanoğlu dün geceki performansının ardından twitter’da da trend topic oldu. Galatasaray taraftarı bazı kullanıcıların oyuncuyu Belhanda ile karşılaştırmaları ve iki futbolcu arasında büyük fark olduğuna dair yorumlar yapmaları, Faslı futbolcunun performansıyla Hakan’ın çok gerisinde kaldığına yönelik değerlendirmeleri dikkat çekti.

Son dakika haberler - İtalyada gündem Hakan Çalhanoğlu Yeni sözleşme...

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