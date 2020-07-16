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HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika haberler - İtalyanlar duyurdu: Lazio, Sörloth'un peşinde
16.07.2020 - 11:24 |

Son dakika haberler - İtalyanlar duyurdu: Lazio, Sörloth'un peşinde

Trabzonspor’daki performansıyla Süper Lig’de sezona damga vuran isimlerden olan Alexander Sörloth, ülke dışında da adından söz ettiriyor.

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Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Ulaştığı istatistiklerle Avrupa’da da dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki santrfor, kaliteli bir golcü arayışındaki dev ekiplerin transfer listelerine girmeye başladı.

Serie A’da sezonun flaş ekiplerinden olan Lazio’nun, Norveçli forveti kadrosuna katmak istediği ortaya çıktı. Corriere dello Sport’un haberine göre, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak İtalyan ekibi, kadrosunu skorer bir oyuncuyla güçlendirmek istiyor ve bordo-mavili ekibin yıldızını transfer listesine ekledi.
Ciro Immobile gibi güçlü bir santrforu, etkili bir golcü ile daha takviye etmek isteyen Lazio’da, Alexander Sörloth ismi gündeme geldi.

Son dakika haberler - İtalyanlar duyurdu: Lazio, Sörlothun peşinde

Lazio Sportif Direktörü Igli Tare tarafından fark edilerek bir süredir izlemeye alındığı belirtilen Sörloth’un transferiyle deneyimli yöneticinin bizzat ilgilendiği belirtildi.

Son dakika haberler - İtalyanlar duyurdu: Lazio, Sörlothun peşinde

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