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27.07.2020 - 16:36 | | Ajansspor

Son dakika haberler - Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'den istifa etti!

Ukrayna Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü Mircea Lucescu, 4 gün sonra görevinden ayrıldı.

Son dakika haberler - Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'den istifa etti!
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Ukrayna Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev'de teknik direktörlük görevine getirilen Mircea Lucescu, görevinden ayrıldığını açıkladı. 

Rumen medyasında yer alan haberlere göre; 4 gün önce Dinamo Kiev teknik direktörlük görevine getirilen Lucescu görevinden ayrıldı. Rumen teknik adamın görevinden ayrılmasının sebebi ise Dinamo Kiev taraftar grubu Ultras'ın ona karşı olduğu tavrı nedeniyle görevini bıraktığını açıkladı.

Son dakika haberler - Mircea Lucescu, Dinamo Kievden istifa etti

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