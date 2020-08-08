Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAntalyaspor Haberleri Son dakika haberler - Nuri Şahin, Antalyaspor yolunda
08.08.2020 - 12:17 | | Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - S

Son dakika haberler - Nuri Şahin, Antalyaspor yolunda

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 31 yaşındaki milli futbolcu Nuri Şahin'i transfer etmek için görüşmelere başladı.

Son dakika haberler - Nuri Şahin, Antalyaspor yolunda
ABONE OL

Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen ile olan kontratı sona eren ve yeni kulüp arayışlarına başlayan Nuri Şahin, Süper Lig'e transfer oluyor.

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, milli orta sahayı kırmızı beyazlı takıma kazandırmak için görüşmelere başladı. Nuri Şahin ile görüşen Başkan Öztürk, deneyimli futbolcunun Antalyaspor formasını giymesini istediğini belirtti.

Görüşmenin ardından Nuri Şahin ile Öztürk, sosyal medya hesaplarından birbirini takip etmeye başladı.

Nuri Şahin ile Antalyaspor yönetiminin görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi.

Ümit Davala'dan şarkı performansı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Beşiktaş, Necip Uysal ile sözleşme yeniledi!
    Son dakika | Beşiktaş, Necip Uysal ile sözleşme yeniledi!
  2. Transfer haberleri | Beşiktaş'ta Mario Balotelli sesleri
    Transfer haberleri | Beşiktaş'ta Mario Balotelli sesleri
  3. Denizlispor vakit kaybetmeyecek
    Denizlispor vakit kaybetmeyecek
  4. Göztepe'den çifte atak
    Göztepe'den çifte atak
  5. Max Kruse: Gece yaşamı için Berlin'de değilim, futbol oynamaya geldim
    Max Kruse: Gece yaşamı için Berlin'de değilim, futbol oynamaya geldim



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Kokoskov, sağlık kontrolünden geçirildi

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Kokoskov, sağlık kontrolünden geçirildi

Son dakika - Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Fuat Çapa

Son dakika - Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Fuat Çapa

Bandırmaspor, Sivas Belediyespor'dan Serkan Yavuz'u transfer etti

Bandırmaspor, Sivas Belediyespor'dan Serkan Yavuz'u transfer etti

NBA'de Sixers, galibiyet serisini 3 maça çıkardı

NBA'de Sixers, galibiyet serisini 3 maça çıkardı

Sıradaki Haber