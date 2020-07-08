Son dakika haberler - Ryan Donk'un sözleşmesi uzatılıyor

Geçen hafta Nagatomo ve Onyekuru'ya veda eden Galatasaray'da sezon sonunda 6 futbolcunun daha sözleşmesi sona eriyor.

Bu isimlerden Andone'nin ayrılması kesinleşirken, Selçuk ve Mariano'ya veda etmeye hazırlanan sarı-kırmızılılarda müzmin sakat Lemina'nın kalması da zor...

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre; Fatih Terim'in devam etmesini istediği Seri'nin durumu 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu ve kulübünün kiralamaya sıcak bakmaması nedeniyle belirsizliğini korurken, tek imza Donk'a attırılacak.

MAAŞINDA 700 BİN EURO İNDİRİM OLACAK

Fatih Terim, sezonun 2. yarısında savunmayı tek başına ayakta tutan Donk için "Kalsın" derken, yönetimde de 1986 doğumlu Hollandalı oyuncu için "Yeni sözleşmeyi hak etti" görüşü hakim. Sezon ortasında Dubai ekibi Al-Nasr'ın teklifini reddeden ve Galatasaray'da kalmak isteyen Donk, ücretinde indirim yapmaya hazır. Bu sezon 2.2 milyon Euro kazanan Donk'un garanti parası 1.5 milyon Euro'nun altına çekilecek. 1+1 yıllık imzayı atacak 33 yaşındaki deneyimli savunmacı, 2020-21 sezonunda belirlenen maç sayısına ulaşırsa sözleşmesindeki +1 opsiyon devreye girecek.