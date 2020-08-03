03.08.2020 - 16:10 |
Son dakika haberler - Sinan Gümüş'ün menajerinden Saracoğlu Stadı'nda paylaşım
Futbolcu menajeri Ersin Akan'ın Fenerbahçe Stadı'ndan yaptığı paylaşım kafaları karıştır.
Sinan Gümüş, Kenan Karaman, Ahmed Kutucu, Koray Günter gibi oyuncuların menajerliğini yapan Ersin Akan, Fenerbahçe Kulübü'nden paylaşım yaptı.
Akan, Lefter Küçükandonyadis'in "Fenerbahçe formasını sırtımda değil, başımda taşıdım." sözünün yazılı olduğu duvarı Instagram hesabında paylaştı.
Ünlü menajer dün de Galatasaray Stadı'nda bir paylaşım yapmıştı.