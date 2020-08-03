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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika haberler - Sinan Gümüş'ün menajerinden Saracoğlu Stadı'nda paylaşım
03.08.2020 - 16:10 |

Son dakika haberler - Sinan Gümüş'ün menajerinden Saracoğlu Stadı'nda paylaşım

Futbolcu menajeri Ersin Akan'ın Fenerbahçe Stadı'ndan yaptığı paylaşım kafaları karıştır.

Son dakika haberler - Sinan Gümüş'ün menajerinden Saracoğlu Stadı'nda paylaşım
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Sinan Gümüş, Kenan Karaman, Ahmed Kutucu, Koray Günter gibi oyuncuların menajerliğini yapan Ersin Akan, Fenerbahçe Kulübü'nden paylaşım yaptı.

Akan, Lefter Küçükandonyadis'in "Fenerbahçe formasını sırtımda değil, başımda taşıdım." sözünün yazılı olduğu duvarı Instagram hesabında paylaştı.

Ünlü menajer dün de Galatasaray Stadı'nda bir paylaşım yapmıştı.

Son dakika haberler - Sinan Gümüşün menajerinden Saracoğlu Stadında paylaşım

Son dakika haberler - Sinan Gümüşün menajerinden Saracoğlu Stadında paylaşım

 

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