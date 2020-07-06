06.07.2020 - 10:18 |
Son dakika haberler - Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı!
Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı..
Süper Lig'in 31. haftası hafta içi maçlarına sahne olacak. 7, 8 ve 9 Temmuz'da şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattında birbirinden önemli maçlar oynanacak. Kritik maçlar öncesi TFF, 31. hafta karşılaşmalarını yönetecek olan hakemleri açıkladı.
İşte 31. hafta maçlarının hakemleri:
Başakşehir - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Alper Ulusoy
Trabzonspor - Antalyaspor: Halil Umut Meler
Alanyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan
Beşiktaş - Kasımpaşa: Ali Şansalan
Sivasspor - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
Çaykur Rizespor - Kayserispor: Ali Palabıyık
Gaziantep FK - Konyaspor: Hüseyin Göçek,
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