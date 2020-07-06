Son dakika haberler - Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'in 31. haftası hafta içi maçlarına sahne olacak. 7, 8 ve 9 Temmuz'da şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattında birbirinden önemli maçlar oynanacak. Kritik maçlar öncesi TFF, 31. hafta karşılaşmalarını yönetecek olan hakemleri açıkladı.

İşte 31. hafta maçlarının hakemleri:

Başakşehir - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen

Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Alper Ulusoy

Trabzonspor - Antalyaspor: Halil Umut Meler

Alanyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan

Beşiktaş - Kasımpaşa: Ali Şansalan

Sivasspor - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

Çaykur Rizespor - Kayserispor: Ali Palabıyık

Gaziantep FK - Konyaspor: Hüseyin Göçek,

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